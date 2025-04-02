Культура

Художник на встрече в Пскове поделится опытом создания книжных иллюстраций

Встреча с художником и педагогом Николаем Денисьевым, который расскажет о своём опыте работы в сфере иллюстрации и графического дизайна, состоится в Пскове 9 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Приглашённый гость, выпускник Академии Штиглица и преподаватель в Детской школе искусств, поделится своим опытом в создании книжных иллюстраций, графическом дизайне и участии в художественных выставках. На встрече художник подробно расскажет о тонкостях работы в творческой индустрии и ответит на вопросы участников.

«Вдобавок ко всему Николай выступает в качестве одного из иллюстраторов книги проекта "Псковская история в сказках", которая скоро пополнит фонды местных библиотек, – отмечает организатор мероприятия Марина Иванова. – Его работы не только украсят книгу, но и помогут передать дух Псковского края через образы и символы, которые будут понятны и интересны как детям, так и взрослым. А эта встреча — отличная возможность для молодёжи узнать напрямую, как художники создают такие уникальные произведения».

Мероприятие пройдёт 18:00 по адресу: улица Максима Горького, 15. Участие бесплатное, но требуется предварительная запись через сообщения группы духовно-нравственного направления.