Художник на встрече в Пскове поделится опытом создания книжных иллюстраций

Встреча с художником и педагогом Николаем Денисьевым, который расскажет о своём опыте работы в сфере иллюстрации и графического дизайна, состоится в Пскове 9 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.
Фото: Псковский городской молодежный центр
Приглашённый гость, выпускник Академии Штиглица и преподаватель в Детской школе искусств, поделится своим опытом в создании книжных иллюстраций, графическом дизайне и участии в художественных выставках. На встрече художник подробно расскажет о тонкостях работы в творческой индустрии и ответит на вопросы участников.
Мероприятие пройдёт 18:00 по адресу: улица Максима Горького, 15. Участие бесплатное, но требуется предварительная запись через сообщения группы духовно-нравственного направления.