Культура

Музей-заповедник «Изборск» третий раз получил отметку «хорошее место» от сервиса «Яндекс.Карты»

Государственный музей-заповедник «Изборск» третий раз получил отметку «хорошее место» от сервиса «Яндекс.Карты». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

По итогам прошлого года наградой также отмечены музей-усадьба народа сето в деревне Сигово, музейное кафе «Блинная» и гостевой дом музея-заповедника «Изборск». Награду «Хорошее место» получают организации с самым высоким рейтингом среди Яндекс-пользователей в 2024 году.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждому посетителю было интересно и комфортно в Изборске. Уверены, многие из вас отмечали музей-заповедник высокими оценками и тёплыми отзывами. Искренне благодарим вас за любовь и признание. Это наша общая награда!» - рассказали в музее.