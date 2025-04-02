Культура

В Госдуме предложили учредить День отечественной истории

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением учредить в России новый праздник — День отечественной истории.

«В рамках встреч с общественными организациями был поднят вопрос патриотического воспитания, в связи с чем обращаюсь к вам с инициативой введения нового государственного праздника — Дня отечественной истории. Уверен, что инициатива внесет значительный вклад в укрепление национального самосознания и патриотического воспитания граждан РФ», — говорится в письме.

По мнению Ярослава Нилова, этот праздник необходим для повышения исторической грамотности граждан, укрепления патриотизма, воспитания уважения к прошлому, историческим памятникам и культурному наследию.

«В рамках Дня отечественной истории предлагаю проводить исторические диктанты и олимпиады, научные конференции и круглые столы, показы исторических фильмов и театральных постановок, а также уроки в образовательных организациях и высших учебных заведениях», — добавил он.

В качестве даты для установления всероссийского Дня отечественной истории Ярослав Нилов предлагает рассмотреть день рождения русского историка Василия Ключевского — 28 января, пишет ТАСС.

«Его фундаментальные труды, посвященные истории России, внесли огромный вклад в развитие отечественной исторической науки. Полагаю, что выбор этой даты подчеркнет значимость исторического знания и необходимость его популяризации в современном обществе», — сказано в документе.