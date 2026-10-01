Псковская библиотека «Радуга» отпраздновала 50-летие

Псковская Детская экологическая библиотека «Радуга» отпраздновала 50-летие. В честь юбилея в библиотеке состоялся торжественный праздник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: централизованная библиотечная система Пскова

Поздравить библиотеку «Радуга» с 50-летием пришли начальник управления культуры администрации города Пскова Дарья Алейникова, директор централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко, первый руководитель библиотеки Галина Большакова, депутат Псковской городской Думы Денис Иванов и многочисленные партнеры.

На празднике выступили воспитанники Центра развития ребенка – Детского сада № 41, солисты образцового художественного коллектива детской вокальной студии «Позитив» и автор-исполнитель Вячеслав Рахман.

Библиотека открылась в 1976 году по инициативе Почётного гражданина Пскова Ивана Калинина и первое время размещалась в двухкомнатной квартире на улице Текстильной, но уже тогда насчитывала более двух тысяч читателей. В 1985 году она переехала в новое здание на улице Новосёлов. В 1988 году её внутренним оформлением занимался известный псковский художник Петерис Скайсткалнс, который украсил её стены росписью «Радуга над миром детства».

В 1998 году библиотека стала называться «РаДуГа», что означает «Радость Духовной Гармонии».

С 1999 года приоритетным направлением деятельности этой библиотеки стало экологическое просвещение. Среди её постоянных партнёров Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Псковской области; ООО «АСПО»; Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА»; «ЗООзащита», Полистовский заповедник.

В 2003 году библиотека занесена в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию г. Пскова».

В 2017 году у библиотеки появился новый логотип, который разработала псковский художник-иллюстратор Вера Белюсь.

В 2021 году Детская экологическая библиотека «Радуга» вошла в число победителей Конкурса по созданию модельных библиотек нового поколения в рамках Национального проекта «Культура» и получила средства из федерального бюджета на полное переоснащение и обновление интерьера.

С 2022 года библиотека на улице Новосёлов проводит ежегодный общегородской «Экологический фестиваль».