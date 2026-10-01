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Названы победители фотоконкурса «Псков крупным планом»

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Названы три победителя фотоконкурса «Псков крупным планом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Изображение здесь и фото далее: администрация Пскова

Всего жюри рассмотрело 101 работу от любителей и профессионалов, который посвятили Международному Дню туризма.

Выбор победителей представлял собой непростую задачу, поскольку все конкурсные работы, как отметили в администрации, отличались творческим подходом, яркостью и неповторимой философией. Изображения зашифровали и для объективной и беспристрастной оценки.

Заявки подали псковичи разных возрастов и профессиональных интересов, среди которых выступили как фотографы-любители, так и профессионалы.

Диплом III степени завоевала Татьяна Абабкова со снимком «Сквозь века». Диплом II степени взял Сергей Кротов за работу «Церковь Георгия со Взвоза. Фрагмент». Диплом I степени получила Елена Казандаева за фотографию «Боевой ход Псковского Кремля с видом на Высокую и Плоскую башни». В качестве награды победители получили шопперы с изображением своей работы.

 

В рамках конкурса также провели голосование на приз зрительских симпатий.

«Благодаря таланту и видению участников конкурса мы смогли увидеть крупным планом архитектурные особенности знакомых мест, вдохновиться богатым культурным наследием и открыть новые грани древнего города», — подвели итог конкурса в администрации.

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