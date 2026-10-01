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Фотовыставка, посвященная благоустройству печорского «Хлебного Хутора», открылась в политехническом колледже

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Фотовыставку, посвященную благоустройству ремесленной деревне «Хлебный Хутор» в Печорском муниципальном округе, открыли в Псковском политехническом колледже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном министерстве образования.

Фото здесь и далее: Министерство образования Псковской области

Фотовыставка «Проект благоустройство» открылась в канун Дня среднего профессионального образования (СПО) в мастерских второго отделения Псковского политехнического колледжа. На снимках запечатлены итоги масштабной работы, которую с апреля по сентябрь, включая летние месяцы, проделали студенты групп 2.111 и 2.121 (ныне 3.121) под руководством мастера производственного обучения Михаила Егорова.

Отмечается, что ребятам поставили конкретную производственную задачу. Местом для прохождения практики стала ремесленная деревня «Хлебный Хутор».

 
«Будущие столяры и технологи на деле доказали, что их навыки выходят далеко за пределы учебной мастерской. За полгода они полностью преобразили территорию комплекса, создав 30 тронов, комплект из стола и четырёх тронов, забор протяженностью 230 метров, 300 метров дорожек, четыре беседки, пять фотозон, две перголы», - сообщили в министерстве.
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