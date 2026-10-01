Новую графическую работу увидят посетители картинной галереи в Пскове

Графическую работу «Утро в горах. У озера» художника Павла Кузнецова представили впервые в экспозиции «Русское изобразительное искусство рубежа XIX-ХХ веков» в Картинной галерее Псковского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Акварель «Утро в горах. У озера» из буддийского цикла, была написана в 1913-1915 годах. Композиция складывается из немногих изобразительных элементов. Розовые горы, бледное зеленоватое небо, зеленые деревья, желтая поляна, человеческие фигуры, данные размытыми, «формирующимися» пятнами, воспринимаются как основополагающие «элементы» бытия. Небольшая акварель воссоздает мир вечной, блаженной тишины», - рассказали в музее.

Павел Кузнецов родился в Саратове, в семье иконописца. В юности художник был учеником таких известных мастеров как Валентин Серов и Константин Коровин. Впоследствии посещал частные художественные студии в Париже, был участником выставок объединений «Мир искусства» и «Союза русских художников».

Также Павел Кузнецов был одним из организаторов и ведущих мастеров объединения «Голубая роза», возникшего в 1907 году.