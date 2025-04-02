Культура

Межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения стартуют в бибилотеке имени Каверина

Межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения «Александр Невский и его современники в истории и культуре» стартуют 10 апреля в Пскове, сообщили Псковское Ленте Новостей в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина.

В чтениях памяти великого полководца и государственного деятеля Александра Невского принимают участие учащиеся 7-11 классов и студенты различных образовательных учреждений Пскова и области.

В ходе мероприятия будут представлены научные доклады на девять тем: