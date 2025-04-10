Культура

Псковский музей-заповедник поздравил коллег из Музея Мирового океана с 35-летием

Калининградский Музей Мирового океана отмечает свое 35-летие сегодня, 12 апреля. Директор Псковского музея-заповедника направила тёплое видеопоздравление своим коллегам, подчеркнув тесные связи между двумя учреждениями культуры, сообщили в Telegram-канале музея Мирового океана.

Музей Мирового океана, основанный Светланой Сивковой, стал уникальным морским музеем и методическим центром сохранения морского наследия. За эти годы он стал единственным в России комплексным морским музеем и методическим центром по сохранению морского культурного и природного наследия.

Сейчас в музейный комплекс входят 18 наземных, водных и даже подводных объектов, а сам он является не просто визитной карточкой Калининграда, но и точкой притяжения для миллионов туристов со всего мира.