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Главное здание и ряд других объектов псковского музея закрыты на выходной 14 апреля

Культура

Главное здание и ряд других объектов псковского музея закрыты на выходной 14 апреля

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Перечень объектов Псковского музея-заповедника, которые не будут работать 14 апреля, предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника. Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника Сегодня не работают: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

Музей-квартира В.И. Ленина;

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М.П. Мусоргского;

Музей-усадьба С.В. Ковалевской;

Музей истории города Печоры. В этот день доступны для посещения: Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох», «Образы Мелетовской стенописи».

Двор Постникова, где гостей ждут тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове», «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков»;

Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;

Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;

Покровская башня.