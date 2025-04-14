Культура

Сборная экскурсия «Районы, кварталы» пройдет в Пскове 19 апреля

Сборная экскурсия «Районы, кварталы» по исторической части Пскова от музейного квартала до Покровской башни состоится 19 апреля в 15:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Рецепт идеального выходного дня от Псковского музея Нам понадобится: Хорошая погода. По прогнозу в субботу 19 апреля обещают +24 градуса и солнце. Профессиональные гиды Псковского музея-заповедника. Наши экскурсоводы смогут каждого увлечь своим рассказом и познакомить с удивительной историей Псковской земли. Сборная экскурсия «Районы, кварталы». Участников ждет путешествие по исторической части Пскова от музейного квартала до Покровской башни, истории о том, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, а также удивительные 500-летние храмы. В программу включено посещение Покровской башни! Соединяем все это вместе, и идеальный выходной день вместе с Псковским музеем готов!» - сообщили в музее.

Напомним, экскурсия состоится 19 апреля в 15:00 по адресу: фойе главного здания Псковского музея на улице Некрасова, дом №7.

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.