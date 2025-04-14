Культура

Прием заявок по программе «Земский работник культуры» стартовал в Псковской области

В Псковской области стартовал прием заявок по программе «Земский работник культуры». Участниками могут стать работники культуры, которые переедут на работу в населенные пункты региона с населением до 50 тысяч человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Им предоставится единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Ее получит специалист, заключивший трудовой договор с областным или муниципальным учреждением культуры. Главное условие — исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет.

В составе заявки соискателя должно входить заявление о предоставлении единовременной выплаты, копия паспорта, копия документа о профессиональном образовании, копия трудовой книжки. Полный список необходимых документов размещен на официальном сайте комитета в разделе «Земский работник культуры», «Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат». Там же опубликован список из 28 вакантных должностей.

Подать заявку можно до 15 июля 2025 года. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены до 15 июля в комитет лично по адресу: 180004, Псков, Октябрьский проспект, 7а, кабинет №8 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 или направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 180004, Псков улица Некрасова, 23.

Копии документов, входящие в состав заявки при личном обращении, подаются одновременно с предъявлением оригиналов.