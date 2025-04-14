Детский писатель Виктор Лунин презентовал в Пскове «Аз-бу-ку в стихах»

Презентация новых книг детского писателя Виктора Лунина «Невероятные сказки Семи Морей» и «Аз-бу-ка в стихах» прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На презентации писатель рассказал, что в начале творческого пути у него многое не получалось. Иногда он не мог подойти к столу несколько месяцев, но даже несмотря на это он не опускал руки и продолжал пытаться писать. Спустя годы автор детских книжек понял, что чтобы войти в литературу, нужно уже что-то пережить внутри себя.
Спикер также поделился с участниками встречи, что очень любит писать о животных и детях, но больше всего – о кошках. А его первое стихотворение о любви называется «Кикимора».
В какой-то момент своей жизни Виктор Лунин решает написать для детей азбуку в стихотворениях.
Встреча с писателем прошла в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад».