Культура

Детский писатель Виктор Лунин презентовал в Пскове «Аз-бу-ку в стихах»

Презентация новых книг детского писателя Виктора Лунина «Невероятные сказки Семи Морей» и «Аз-бу-ка в стихах» прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На презентации писатель рассказал, что в начале творческого пути у него многое не получалось. Иногда он не мог подойти к столу несколько месяцев, но даже несмотря на это он не опускал руки и продолжал пытаться писать. Спустя годы автор детских книжек понял, что чтобы войти в литературу, нужно уже что-то пережить внутри себя.

«Одни говорили: "Вы плохо пишете". Другие: "Вам вообще писать не надо". А я думал: "Нет, буду писать, буду пробовать"», – вспоминает писатель.

Спикер также поделился с участниками встречи, что очень любит писать о животных и детях, но больше всего – о кошках. А его первое стихотворение о любви называется «Кикимора».

В какой-то момент своей жизни Виктор Лунин решает написать для детей азбуку в стихотворениях.

«Я лично знаю азбуки 30 поэтов, но мне почему-то захотелось написать такую, которая не была бы похожа на многие из них. Я хотел, чтобы в каждом стихотворении на все 33 буквы главным был не только сюжет, но и сама буква, потому что буква тоже имеет разные интонации. Она может быть суровой. Может быть тихой. А может быть громкой», - рассказывает Виктор Лунин.

Встреча с писателем прошла в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад».