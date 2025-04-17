Культура

Фотографии зарянки и других птиц «Михайловского» стали приглашением, от которого невозможно отказаться

Одну из самых звонких певучих птиц России, яркую зарянку, удалось сфотографировать сотруднику Государственного Пушкинского заповедника Алексею Михайлову в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское».

Зарянка, она же малиновка. Здесь и далее фото Алексея Михайлова, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, зарянки, они же малиновки, возвращаются в наши края из мест зимовья в числе первых перелётных птиц. В «Михайловском» их много: эти пичуги предпочитают влажные рощи, тенистые парки со с множеством кустарников и речные берега — всё, чем богаты усадьбы заповедника. Да и мощный туристический поток малиновок не очень смущает, хотя «на контакт» с людьми, как например, синицы и гаички, берущие корм с руки, они не идут.

Кроме того, на своей странице в социальной сети удачливый фотоохотник выложил и новые фотографии птиц, обитающих в Пушкинском заповеднике: переливающегося опереньем на солнце дрозда, бакланов и чаек в Сороти, изящного серого журавля и по-своему очень обаятельной серой же вороны на берегу Маленца, других пернатых.

Свой пост Алексей Михайлов сопроводил репликой: «В Михайловском всегда интересно…», — а его подписчики живо откликнулись: «Здорово. пересматриваю по несколько раз. Как удаётся находить такие кадры?» (Галина Викторовна), «Алексей спасибо! Как будто на родине побывал» (Михаил Ильин), «Какие у нас прекрасные места!» (Галина Копыловская), и даже «Я в субботу вечером приеду и останусь до понедельника, причём до «после обеда». Хоть бы погода не подвела!» (Юлия Лаврушина, Санкт-Петербург).

В «Михайловском» очень рады, что фотографии музейного работника становятся своего рода пригласительным билетом в заповедник. Здесь с полным основанием полагают, что насельников мемориальных усадеб Пушкинского заповедника и их окрестностей — как животных и птиц, так и растения — можно считать одной из самых ценных музейных «коллекций», хотя в фондовых документах они, конечно, не значатся. Таких же птиц, те же цветы и деревья видел и Пушкин, приехавший сюда сначала в ссылку, а потом возвращавшийся по доброй воле, из сердечной привязанности. Экскурсоводы всегда напоминают об этом своим слушателям, сопровождая гостей в прогулках по старинным усадебным паркам или просто акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна.