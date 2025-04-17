Культура

Мастер-класс и пасхальные забавы ждут псковичей во Дворе Постникова

Знакомство с традициями, познавательные экскурсии и народные гуляния запланированы уже завтра, 20 апреля, во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Гостей ждут:

Экскурсия по выставке «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков». Гостей познакомят с мемориальными предметами, оригиналами архивных документов и живописными произведениями художника Филиппа Москвитина.

Мастер-класс по росписи деревянных яиц. Каждый сможет расписать деревянное яйцо неповторимым узором и забрать сувенир, сделанный своими руками, с собой на память.

Пасхальные забавы. Во дворе купеческих палат для посетителей будут работать площадки с деревянными играми, забавами и катанием яиц с горки.

Пасхальные угощения. Можно будет отведать ароматные пряники, формы для которых создаются по мотивам сказок и легенд.

Семейный кинозал. Для юных посетителей будет работать площадка с мультфильмами, которая познакомит с традициями празднования Пасхи.

Время проведения: с 12:00 до 15:00. Адрес: Двор Постникова (Псков, улица Олега Кошевого, 2).

Телефон для записи: +78112292259.