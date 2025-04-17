Культура

День открытых дверей пройдёт в музее-квартире Владимира Ленина в Пскове

День открытых дверей пройдёт в музее-квартире Владимира Ленина в Пскове 22 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

22 апреля года исполняется 155 лет со дня рождения Владимира Ленина – вершителя Октябрьской революции, первого руководителя Союза Советских Социалистических Республик, председателя Совета народных комиссаров СССР, одного из самых влиятельных политических деятелей XX века.

В этот день традиционно пройдет день открытых дверей в мемориальном музее-квартире Ленина, а также в 12:00 состоится сборная экскурсия.

Желающие посетить музей-квартиру узнают о пребывании Ленина в Пскове в 1900 году, а также о губернском Пскове конца XIX – начала XX вв., его улицах, домах и занятиях горожан.

Обязательная предварительная запись по телефону: +78112663311.