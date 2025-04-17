Культура

XIV Всероссийская акция «Библионочь» - «Без слов» пройдет в Пскове

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В.Я. Курбатова станет одной из площадок Всероссийской акции «Библионочь-2025» 26 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Присоединяйтесь и не упустите редкую возможность встретить новый день рядом с книгами, театром, искусством и незаурядными людьми, которые сделают ваш субботний вечер незабываемым. Тема "Библионочи" в этом году - "Свои герои # на_беззвучном". Акцию мы посвящаем 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», - сообщили в библиотеке.

В программе – книжные выставки, лекции, мастер-классы, аудиоспектакли, семейный квест.

«Также в вашем полном распоряжении будет звездное небо: наблюдать за ним можно с помощью телескопа (если позволят погодные условия). В этом году на первом плане будет искусство пантомимы, где, казалось бы, даже самый незначительный жест расскажет увлекательную историю без слов. Вы испытаете ни с чем не сравнимое удовольствие от восприятия художественного слова через глубокое, зрительное погружение в атмосферу», - добавили в библиотеке.

Приглашенный гость - Екатерина Варлакова (актер, режиссер, руководитель театра игровой пластики «Ми Минор») (г. Санкт-Петербург).

Начало мероприятий 26 апреля в 18.00.