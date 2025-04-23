Культура

Отменены ранее действовавшие зоны охраны псковских памятников из списка всемирного наследия

Принятые в 2013 году постановления областного Собрания депутатов об утверждении зон охраны особо ценных объектов культурного наследия федерального значения признаны утратившими силу. Решение принято на апрельской сессии регионального парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Речь идёт об Ансамблях Кремля и Спасо-Мирожского монастыря, Церкви Богоявления со звонницей на улице Герцена и Соборе Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, расположенного на улице Максима Горького.

С просьбой в кратчайшие сроки организовать работу по признанию утратившими силу указанных постановлений в регион обратилось Министерство культуры РФ. В 2024 году приказом Минкульта России были утверждены зоны охраны для шестнадцати расположенных в Пскове объектов культурного наследия федерального значения, включённых в Список всемирного наследия и отнесённых к особо ценным объектам культурного наследия РФ.

Кроме того, отмена прежнего постановления об охранных зонах Ансамбля Кремля обусловлена недавними решениями регионального парламента. В прошлом декабре и в феврале текущего года депутаты утвердили границы объединённой зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения в центральной части города Пскова. Памятники расположены на территории, ограниченной улицами Застенной, Герцена, Школьной, Труда, Волкова, Леона Поземского, Воровского, Кузнецкой, Свердлова, Комсомольским переулком, Некрасова, Октябрьским проспектом.