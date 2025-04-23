Культура

Финалисты Всероссийской олимпиады школьников побывали в «Михайловском»

Участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе – почти четыреста старшеклассников и более ста сопровождающих их взрослых из 87 регионов страны, включая федеральную территорию «Сириус», побывали на экскурсиях в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».



Участники заключительного этапа олимпиады школьников в музее-усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское». Фото: Пушкинский заповедник

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, дети и их наставники побывали в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском монастыре, в мемориальных усадьбах «Михайловское», «Петровское» и «Тригорское», в музейном комплексе в деревне Бугрово – на водяной мельнице и в типологической псковской крестьянской усадьбе пушкинского времени. Экскурсии были организованы таким образом, чтобы каждая группа смогла побывать в двух «локациях» музея-заповедника.

А в разговоры с «олимпиониками» экскурсоводы старались вводить в свои рассказы как можно больше информации, которую их слушатели – любознательная и при этом хорошо подготовленная, особо «нацеленная» на историю литературы аудитория – не узнают в школе, а иногда и не найдут в книгах. По окончании экскурсий молодые люди отмечали, что с большим интересом услыхали много нового для себя и о поэте, и о его окружении, а более всего – о деревенском быте Александра Пушкина и, главное, почувствовали атмосферу столь любимого поэтом Святогорья «в реале».