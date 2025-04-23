Культура

Выставку «Свет небесный» открыли в Пушкинских Горах

В посёлке Пушкинские Горы в «Музее друзей Саввы Ямщикова» открыли выставку «Свет небесный», на которой представлены художественные фотографии сотрудника Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», фотохудожника Николая Алексеева.

Фото: служба информации музея-заповедника «Михайловское»

Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, в экспозицию вошло чуть более тридцати фотографий. Это, по преимуществу, архитектурные пейзажи, на которых запечатлены святыни России – как крупные, известные всем храмы и культовые сооружения (такие Исаакий, Чесменская церковь в Петербурге, Спас на Крови, псковский Троицкий собор), так и скромные деревенские церкви и часовни. Среди последних – часовенка близ Пушкиногорской деревни Луговка, часовня на старинном городище Савкина горка на территории Государственного музея-заповедника «Михайловское». Можно увидеть на выставке и лирические кадры-«стихотворения», также сделанные в заповеднике. Например, солнечный блик у лица юного поэта – памятника «Пушкин-лицеист» работы Галины Додоновой в мемориальной усадьбе «Михайловское». Или осенняя ветка, упавшая на ступени каменной лестницы, ведущей к Свято-Успенскому собору и к могиле поэта в Святогорском монастыре.

Кроме того, в выставочном зале можно увидеть и несколько портретов, среди которых – портрет известного по всей России отца Георгия Мицова, служившего в храме деревни Теребени Опочецкого района Псковской области. Или портрет художника Энгеля Насибулина, особые слова благодарности которому Николай Алексеев высказал на церемонии открытия выставки: именно этот человек «открыл» для него, врача по первой своей профессии, пушкинское «Михайловское» и даже вдохновил на переезд в псковское Святогорье из столицы, из Санкт-Петербурга.

Николай Алексеев на открытии выставки «Свет небесный» (в центре). Фото: «Музей друзей Саввы Ямщикова»

Выставка художественных фотографий Николая Алексеева «Свет небесный» в Пушкинских Горах будет открыта для посетителей в течение месяца, уточнили в «Музее друзей Саввы Ямщикова».