Культура

Концерт романсов ко Дню Победы пройдет в Приказной палате Пскова

Заслуженная артистка России Наталья Александрова исполнит под гитару «Песни весны, песни Победы» в Пскове 10 мая. Площадкой проведения концерта станет белокаменная Приказная палата – единственная сохранившаяся в Пскове административная постройка XVII века. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Голос Натальи Александровой и композиции в ее исполнении позволят псковичам и гостям города проникнуться чувствами, которые испытал народ Советского Союза, когда долгая война все-таки окончилась.

Концерт начнётся в 19:00. Для посещения мероприятия необходима предварительная запись по номеру телефона +78112331065.