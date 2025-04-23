Культура

Около 40 исследователей представили доклады на великолукской конференции «За каждой спиною был свой Сталинград»

Научно-практическая конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» состоялась в Великих Луках 24 апреля, сообщил руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества, краевед и депутат городской Думы Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

38 исследователей из Великих Лук, Пскова, Великолукского и Псковского районов, Пустошки, Старой Руссы (Новгородской области), Минусинска (Красноярского края) и Москвы представили свои доклады. Дмитрий Белюков отметил, что доклады были посвящены малоизвестным страницам военной истории, сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. Материалы войдут в очередной номер краеведческого альманаха «Великолукский вестник».

«От имени оргкомитета благодарю докладчиков и почетных гостей за участие, сотрудников библиотеки им. М.И. Семевского — за профессионализм и включенность в проведение конференции», - заключил Дмитрий Белюков.