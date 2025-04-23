Культура

Богатый май обещают гостям «Михайловского»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 29 апреля, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах научно-культурного центра — санитарный день. Гости заповедника при этом свободно и как угодно долго могут гулять по паркам мемориальных усадеб «Михайловское», «Петровское» и «Тригорское», где сейчас по-весеннему вольно дышится, уточнили в музее.

Уже с 1 мая в Пушкинском заповеднике ждут гостей на празднике «Святый Ягорий» Фото со страницы музея-заповедника «Михайловское» ВКонтакте

Далее, в последний день месяца, Пушкинский заповедник возобновит приём посетителей по апрельскому расписанию: с 10.00 до 17.00, а уже с 1 мая максимально приблизится к графику, принятому в дни так называемого высокого сезона. Конкретно: музеи-усадьбы будут работать без выходных, с 10.00 до 18.00 с воскресенья по пятницу и с 10.00 до 19.00 по субботам.

Кроме того, на май у музейщиков «Михайловского» большие планы. Жителям и гостям Святогорья будет представлена первая экспозиция из нового выставочного проекта «Круг чтения обитателей Тригорского. Анна Николаевна Вульф» и выставка «Литературные места Симбирска-Ульяновска в творчестве художников XX века» из собрания Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова; на мельничном подворье в Бугрово начнут «гулять Ягория» — проводить обновлённую фольклорную программу, реконструирующую праздник начала крестьянской страды и запуска водяной мельницы; проведут ряд концертов и мастер-классов, многое другое. Подробнее о том, что в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» готовят для посетителей в мае, можно узнать на официальном сайте учреждения.