Культура

Книгу о древних грамотах Елеазарова монастыря представили в псковском музее

Книгу о древних грамотах Елеазарова монастыря представили в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

В минувшую пятницу старший научный сотрудник Древлехранилища Псковского музея Арсений Постников представил для широкой публики свою новую работу «Псковские харатейные грамоты Елеазарова монастыря XV века (новые открытия)».

Работа посвящена документам, открытым Арсением Постниковым в 2008 году в составе переплета рукописи начала XVIII века и принадлежащим Спасо-Елеазаровскому монастырю.

«Выяснилось, что в ней содержится на восьми склеенных между собой листах 21 старинная грамота. То есть эти тексты – грамоты XV века в списках 1732 года», – отметил автор книги.