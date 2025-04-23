Псковский коллектив «Русские узоры» удостоился гран-при международного фестиваля в Казани

Псковский коллектив «Русские узоры» удостоился гран-при международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Казанские узоры», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры города Пскова.
Фото: Управление культуры Пскова
«Поздравляем заслуженный коллектив "Театр танца "Русские узоры", чья образцовая студия была удостоена высшей награды — Гран-при Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Казанские узоры"», - отметили в управлении.
Фестиваль проходил в столице Татарстана с 26 по 29 апреля.