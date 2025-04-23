Культура

На экскурсию «Друзья, книги и дороги Валентина Курбатова» приглашают псковичей

Экскурсия «Друзья, книги и дороги Валентина Курбатова» состоится в кабинете писателя в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

Мероприятие проводится для организованных групп по предварительным заявкам. Предлагаемые даты проведения – 6 мая в 11.00 и 8 мая в 15.00 или по договоренности.

Экскурсия с элементами викторины посвящена писателю, критику, лауреату Госпремии России Валентину Курбатову и проводится в мемориальном библиотечном пространстве имени Русского Златоуста.

«Среди экспонатов кабинета – личные вещи Валентина Курбатова (ежедневник, печатная машинка, блок-флейта и другие), издания его литературных и критических работ из фонда библиотеки, а также часть книг, которые Валентин Курбатов передал в дар библиотеке; фотографии, портреты и даже памятные магниты», - сообщили в библиотеке.

Гости мероприятия узнают о жизни и литературном пути критика, его друзьях и путешествиях. В финале участникам экскурсии предложат ребусы и загадки, посвященные жизни и творчеству Валентина Курбатова.

«Продолжительность экскурсии «Друзья, книги и дороги Валентина Курбатова» - 40 минут. Заявки принимаются по телефону: 8(8112) 72-22-21. Количество посетителей в группе обсуждается.