Культура

Выставка «Победители» откроется в Изборске

Выставка «Победители» откроется в государственном музее-заповеднике «Изборск» 30 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Торжественное открытие выставки – в 13:00 в Никольском захабе Изборской крепости.

В тот же день в 14:00 в выставочном музея-заповедника «Изборск» пройдет литературно-музыкальная программа «Этот День Победы».

Прозвучат стихи и проза председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России, действительного члена Академии Российской словесности и Петровской академии наук и искусств Игоря Смолькина (Изборцева) и песни на стихи псковских поэтов заслуженного работника культуры Псковской области, обладателя почётного звания «Душа земли Псковской», автора-исполнителя Вячеслава Рахмана.

Вход свободный.