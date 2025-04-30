Культура

Четыре джазовых фестиваля пройдут в Псковском музее-заповеднике летом

Летом в стенах Псковского музея-заповедника планируется провести сразу четыре джазовых фестиваля. Об этом сообщила в эфире радиостанции «ПЛН FM» (102,6) генеральный директор музея Светлана Мельникова.

Фестивали начнутся в июне и будут проходить регулярно в течение всего теплого сезона. Согласно планам, все мероприятия запланированы в музейном дворике Поганкиных палат.

«Начиная с июня, с летнего периода, если не ошибаюсь, у нас будут четыре концерта джазового фестиваля. Мы сейчас договариваемся с филармонией. Джазовые концерты в музейном дворике будут обязательно. Снова будут», - отметила Светлана Мельникова.

Важным участником предстоящих событий станет главный идейный вдохновитель и художественный руководитель фестиваля «Музыкальная экспедиция», заслуженный артист России Борис Андрианов, который выступит в Покровской башне.

«Это связано с выполнением определённых обязательств по программе. И хотя они приезжают к нам, я считаю, что музей успешно отстоял свои позиции и не нарушил традицию проведения концертов», - подчеркнула директор.

Светлана Мельникова пояснила, что помимо традиционного дворика возможны дополнительные площадки, включая Варлаамовскую башню, которая известна своей отличной акустикой.