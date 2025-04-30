Культура

Московская писательница провела встречу с читателями историко-краеведческой библиотеки Пскова

Встреча читателей с членом Союза писателей России, Российского литературного общества, писателем-романистом Мариной Линник состоялась в историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центральной библиотечной система Пскова.

Фото здесь и далее: Центральная библиотечная система Пскова

Гостья из Москвы рассказала собравшимся о своём творческом пути и о том, как она пишет свои романы. Псковичи удивились разножанровости её произведений. Особенно заинтересовались книгами, которые посвящены Великой Отечественной войне. Они спрашивали, как Марина Линник собирает фактуру для своих романов, сколько времени тратит на написание.

Писательница призналась, что после работы над такими книгами как, например, «Украденное детство. Сборник повестей и рассказов о войне» вынуждена какое-то время психологически восстанавливаться – настолько это тяжёлый материал. А также рассказала, что изначально хотела написать роман про детей войны, но уже в процессе работы поняла, что это непосильный для неё труд, поскольку она слишком сильно переживала за своих героев.

Для Марины Линник провели экскурсию по историко-краеведческой библиотеке, разместившейся в здании бывшего кинотеатра «Октябрь», после чего писательница сказала, что даже в столицах мало таких роскошных библиотек, и искренне восхитилась дизайном помещений и планировкой залов.

В подарок от романистки библиотека получила книгу «Обет молчания». Марина Линник родилась в г. Люберцы, окончила Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе и долгое время работала в коммерческом банке экономистом. Свою творческую деятельность Марина Линник начала еще учась в вузе.

Она член Союза писателей России, член Союза литераторов Российской Федерации, член Союза писателей XXI века, член Интернационального союза писателей, член-корреспондент Международной академии науки и искусства. Пишет историко-приключенческие, мистические, научно-фантастические и детективные романы. В 2017 ей было присвоено почетное звание «Заслуженный писатель».