Культура

Боевую кольчугу подарили Псковскому музею-заповеднику

Боевую кольчугу для лучного тира подарили Псковскому музею-заповеднику, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

«Сегодня кольчужный мастер, участник специальной военной операции Михаил Игоревич Каратыш сделал Псковскому музею-заповеднику очередной подарок – кольчужную рубаху с "боевой" историей! Музейным сотрудникам, работающим в Псковском кремле, такой подарок придется очень кстати. Так как на выставке доспехов и вооружения "Ратная доблесть эпох", а также на фестивале "Довмонт Псковский" в лучном тире появится возможность наглядной демонстрации повреждений кольчужного полотна лучной стрелой», - сообщили в музее.

Ранее, в марте 2022 года, Михаил Каратыш подарил музею бармицу, дополнившую шлем, который сейчас демонстрируется для туристов на выставке «Ратная доблесть эпох» в Приказной палате.

«В сентябре 2022 года на фестивале "Атаман Мишка Черкашенин" Михаил Каратыш вместе с товарищами провел эксперимент по пробитию кольчуги из трех типов луков с использованием боевых стрел. Выражаем сердечную благодарность Михаилу за отличный подарок! Уверены, что нас ждут новые встречи!» - добавили в музее.