Культура

XI краеведческая квест-игра «Маршрутами Победы по улицам Завеличья» прошла в Пскове

XI краеведческую квест-игру «Маршрутами Победы по улицам Завеличья», посвященную 80-летию Победы провели сотрудники библиотеки-центра общения и информации имени И.Н. Григорьева для учащихся 8 класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии 6 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Библиотека-центр общения и информации имени И.Н. Григорьева

Квест-игра проводится ежегодно при поддержке управления культуры администрации города Пскова.

Выполняя задания квест-игры, дети вспомнили имена героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы некоторые улицы микрорайона Завеличье. Для успешного прохождения игры им нужно было использовать азбуку Морзе, координаты GPS-навигатора и книги.

«Вооружившись конвертами с заданиями, участники посетили 5 улиц – станций игры и сфотографировались на фоне мемориальных табличек. Чтобы узнать фамилию героя, в честь которого названа та или иная улица, ребята разгадывали различные головоломки, искали правильные утверждения с зашифрованными в них данными», - сообщили в библиотеке.

За правильно выполненное задание участники получали фрагмент итоговой головоломки, собрав и расшифровав которую, они могли найти ответ на вопрос: «Что спрятано в таинственном ящике?».

«Участники игры успешно справились со всеми заданиями, продемонстрировав свои знания и смекалку», - добавили в библиотеке.

В конце игры состоялось торжественное награждение памятными подарками, дипломами и медалями.