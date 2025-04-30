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«Разговоры о важных»: Лев Зильбер — на переднем крае науки. ВИДЕО

07.05.2025 11:51|ПсковКомментариев: 0

Создатель отечественной школы вирусологии Лев Зильбер считал, что настоящий ученый должен быть первым в своей области. Всей своей жизнью он доказывал этот тезис: открыл клещевой энцефалит, установил, что вирусы могут передаваться от животных к человеку (как сегодня свиной или птичий грипп), считал, что у раковой опухоли вирусная природа. Даже в сталинском лагере он сделал научное открытие, выделив из ягеля препарат, помогавший заключенным в борьбе с авитаминозом...

Этот выдающийся ученый с мировым именем вырос в Пскове, здесь же окончил гимназию. Сегодня он станет героем проекта «Разговоры о важных», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, в нем мы рассказываем о выдающихся псковичах-созидателях, внесших большой вклад в развитие страны.

Напомним, в рамках проекта «Разговоры о важных» авторы создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью. 

Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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