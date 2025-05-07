Псковские торговые комплексы приглашают на праздничные программы ко Дню Победы

Торговые комплексы в Пскове приглашают на праздничные программы ко Дню Победы. Вход на все мероприятия свободный, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрациях ТЦ.
8 мая ТЦ «Максимус» приглашает всех на праздничную программу в честь Дня Победы. В программе праздника выступления артистов вокальной студии «Карамелька», тематические песни, конкурсные и игровые программы, танцевальные номера.
Начало в 13.00.
Праздничное мероприятие в честь Дня Победы пройдет и в ТК «ПИК60». 8 мая здесь будут петь песни Победы вместе с артистами их творческого центра «Путь к успеху» города Пскова. «Эти песни знает вся страна! Присоединяйтесь!» - призвали в администрации ТК «ПИК60».
Место проведения — центральный атриум. Начало в 15.00.
А 9 мая ТРК «Акваполис» приглашает всех на праздничную программу в честь Дня Победы. В программе выступления артистов вокальной студии «Карамелька», песни, конкурсы, игры и танцы.
Мероприятие начнется 9 мая в 12.30 в центральном атриуме ТРК «Акваполис».