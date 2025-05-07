Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: «Аккорды Победы» в исполнении Эстрадно-джазового оркестра Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня, 9 мая, главный народный праздник - 80-летие Великой Победы. Накануне в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялся праздничный концерт «Аккорды Победы» с участием Эстрадно-джазового оркестра Псковской области, и сегодня музыканты коллектива придут в студию «ПЛН FM», чтобы поделиться праздничным настроением с радиослушателями.

Гости студии:

Дарина Дудина - рояль/клавиши

Сергей Поторочин - бас-гитара

Илья Гаврюсев - саксофон-альт

Дмитрий Кузнецов — гитара

Павел Самсонов - ударная установка

Настасья Петрова - артистка мюзиклов и солистка оркестра.

Ведущий Дмитрий Иванов поговорит с ними о значимости Дня Победы. И, конечно же, оркестр исполнит несколько произведений.