Культура

«Квартирник»: «Аккорды Победы» в исполнении Эстрадно-джазового оркестра Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 мая. Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Псковской области разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

Накануне Праздника Победы в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялся праздничный концерт «Аккорды Победы» с участием Эстрадно-джазового оркестра Псковской области, и сегодня музыканты коллектива пришли в студию «ПЛН FM», чтобы поделиться праздничным настроением с радиослушателями.

Гости студии:

Дарина Дудина - рояль/клавиши

Сергей Поторочин - бас-гитара

Илья Гаврюсев - саксофон-альт

Дмитрий Кузнецов — гитара

Павел Самсонов - ударная установка

Настасья Петрова - артистка мюзиклов и солистка оркестра.

Ведущий Дмитрий Иванов поговорит с ними о значимости Дня Победы. И, конечно же, оркестр исполнит несколько произведений.