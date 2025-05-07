Культура

Ретро-фестиваль «Великий май, победный май» пройдет в Пскове 10 мая

На открытой площадке Усадьбы Беклешова (улица Георгиевская, 4) 10 мая в 16:00 пройдёт ретро-фестиваль «Великий май, победный май», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжной организации «Вечевой Орден».

В программу фестиваля войдут интерактивные площадки патриотического проекта «Чтобы помнили», на которых все желающие смогут сложить фронтовой треугольник в пункте полевой почты, посмотреть диафильмы, поиграть в настольные игры XX века, забрать на память номер газеты «Псковская правда» за 9 мая 1945 года. На площадке Псковского музея радио можно познакомиться с довоенными музыкальными пластинками и записями, увидеть патефон, радиоприёмник и макет уличного громкоговорителя, сообщавшего сводки с фронта. Представители казачьего клуб «Рысь» покажут приёмы фланкировки – виртуозного владения казачьей шашкой.

Участники клуба не очень анонимных поэтов и резиденты Псковского рок-клуба прочтут стихотворения и исполнят песни о Великой Отечественной войне.

«На фестивале каждый найдёт занятие по душе – мы ждём представителей разных поколений вместе с их семьями. А для создания запоминающихся фотографий рекомендуем участникам приходить на фестиваль в образах прошлого века», – отметили организаторы.

Мероприятие проводится при поддержке администрации города Пскова, Псковского музея радио, Псковского рок-клуба, молодёжного сообщества «Клуб не очень анонимных поэтов» и Псковского казачьего клуба «Рысь».