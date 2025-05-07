Культура

В День Победы Псковский театр драмы пригласил на спектакль «Глядя в небеса…» ветеранов

9 мая в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина прошел благотворительный показ спектакля-концерта «Глядя в небеса…». У входа в театр приглашенных встретил «Бессмертный полк» – сотрудники театра вспоминали своих ветеранов, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина

Премьера музыкального спектакля театра к 80-летнему юбилею Великой Победы посвящена светлой памяти солдат, павших в трудных боях за Отечество. Актеры и музыканты театра исполняют песни военных лет и другие музыкальные произведения, посвященные войне и Победе. Со сцены звучат солдатские письма, в основном написанные псковичами, и стихи. Режиссер спектакля – Дмитрий Месхиев, художественный руководитель Псковского театра драмы.

В День Победы на спектакль были приглашены люди, судеб которых непосредственно коснулась война, защитники Отечества разных поколений, юнармейцы. Зрителями праздничного показа стали дети Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны и участники специальной военной операции и их семьи, военнослужащие разных подразделений и ветераны силовых структур, воспитанники патриотических молодежных объединений.

9 мая спектакль посетили те, чье детство выпало на военные годы – дети войны. Маина Ручьева, председатель псковского городского отделения общественной организации «Дети войны» поблагодарила Псковский театр драмы за сохранение памяти о героях: «Концерт был удивительным. Мы уже мало бываем на мероприятиях, редко ходим в театр, но сегодня для нас было важно прийти сюда. Конечно, это спектакль для старшего поколения, он отдает дань памяти нашим отцам и дедам, пролившим кровь за Победу, говорит и о детях войны, но ведь это спектакль и для молодых, которые тоже пришли сюда вспомнить героев, послушать замечательные военные песни и стихи. Спасибо, это очень важно для нас».

Гостями показа стали участники специальной военной операции. «Особенно ценной для меня в этом спектакле была тема коллективного успеха в лицах. Это о том, что за каждым подвигом, за каждым успехом, за каждой выполненной боевой задачей стояли конкретные люди. А что это за люди? А что они чувствовали, о чем переживали? Какую цену платили за каждую победу? Это очень хорошо передано в спектакле, в том числе благодаря письмам – той единственной нити, которая соединяла человека с его родным домом, письмам, которые для каждого солдата были святыми. Огромное спасибо театру и низкий поклон режиссеру и актерам. Такие спектакли проникают до самой глубины души», – поделился полковник Михаил Каратыш.

«От имени ветеранов специальной военной операции, членов семей погибших бойцов и себя лично хочу сказать огромное человеческое спасибо театру и его руководителю Дмитрию Месхиеву за потрясающий подарок ко Дню Победы. Спасибо за мощный и одновременно трогательный спектакль, за подчеркнутую в нем связь поколений. Сюда пришли ребята, которые совсем недавно вернулись с СВО, пришли вдовы и дети погибших. В этот великий день, 9 мая, нам очень важно было побыть всем вместе. Все, что наш театр и артисты делают для бойцов – это не имеет цены», – отметила Надежда Васильева, руководитель регионального филиала Фонда участников СВО «Защитники Отечества».

Перед спектаклем Псковский театр драмы провел акцию «Бессмертный полк». Все сотрудники театра вышли к центральному входу с портретами своих родственников, которые сражались на фронте или помогали в тылу, и исполнили военные песни под аккордеон. Так театр встретил зрителей праздничного показа.