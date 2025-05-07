Культура

Картины Петра Оссовского впервые выезжают из «Михайловского»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» отправил в Государственный музей А.С. Пушкина (Москва, Пречистенка) большую коллекцию работ Петра Оссовского из собственных фондов. Как сообщили в музее, 25 музейных предметов запланированы к показу в столице в рамках масштабного выставочного проекта «Петр Оссовский. ЧелоВек сурового стиля» — к столетию со дня рождения мастера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Пётр Оссовский. Тригорские холмы. Левая часть триптиха «Пушкинская элегия» (1995). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В «Михайловском» рассказали, что работы Оссовского впервые покидают музей-заповедник, где с 2007 года их можно было увидеть в рамках постоянной выставки-дара Петра Оссовского «Пушкин и Псковская земля». Тогда, в канун XLI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, всемирно известный живописец, один из основателей так называемого «сурового стиля» в отечественном изобразительном искусстве, передал в дар Пушкинскому заповеднику бóльшую и, по собственному признанию лучшую часть собственной коллекции: 22 живописные и 11 графических работ — по оценкам того периода общей стоимостью порядка полутора миллионов долларов. Сам мастер предпочитал называть эту экспозицию, размещённую в так называемом Мраморном зале музейного Научно-культурного центра, «Пушкинской капеллой», используя слово, которым архитектуре принято обозначать небольшую отдельную часовню или помещение для молитв в храме или в замке.

Среди работ, которые отправлены на выставку в ГМП — карандашный и несколько живописных портретов Пушкина (в том числе хрестоматийные «Утро поэта» 1959-го и «Пушкин в Михайловском» 1982 года), триптих «Пушкинская элегия» («Тригорские холмы», «Святая гора», «Михайловские нивы»), картину «Русское поле», карандашный портрет Натальи Гончаровой, жены поэта, многое другое.

Псковская земля — духовная родина Оссовского, напомнили в «Михайловском». Впервые он приехал сюда в 1966 году и признавался потом: «...благодаря Пскову и его людям ко мне пришло особенное понимание русских традиций и культуры». Уроженцы талабских островов, люди тяжелого труда — кузнецы, рыбаки, землепашцы — псковичи, живущие на самом краю русской земли, на порубежье, стали героями его картин. Особая тема в творчестве Петра Оссовского — псковские пушкинские места. «Земля и небо. Единственно достоверно пушкинские и современно наши...» — сказал он о Святогорье.

Напомним также, что П.П. Оссовский (1925—2015) — лауреат Государственной премии СССР за цикл картин «Московский Кремль», кавалер Орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени за большой вклад в развитие отечественного изобразительного искусства и многолетнюю творческую деятельность, ордена «За служение искусству» Российской академии художеств, многих других профессиональных и государственных наград.

Межмузейный выставочный проект «Петр Оссовский. Человек сурового стиля» откроется 17 мая.