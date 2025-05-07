Культура

В Изборске опубликовали программу традиционной «Ночи музеев»

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Традиционная «Ночь музеев» пройдёт в музее-заповеднике «Изборск» 17 мая. Программу мероприятия Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе музея.

Изборская крепость

18:00 — «Герои Изборска» — экскурсия по выставке «Победители» посвященной 80-летию Победы и памяти изборян – участников Великой Отечественной войны

18:00- 21:00 «Сила богатырская» — интерактивная площадка для всей семьи: игра «Путями Александра Невского», испытания на силу, ловкость и смекалку, богатырская каша, фотозона

18:00- 24:00 «Спаситель земли русской» — выставка о жизни и подвигах великого князя Александра Невского»

21.00 — «Древний страж» — сборная экскурсия по Изборской крепости

21.00 — 24.00 — «Героическое кино»

«Стальная дивизия. «Нет задач невыполнимых.49- я Херсонская» — фильм о подвиге легендарного В.Ф.Маргелова

«6 рота. Время героев»

«Александр Невский» — художественный фильм (1939)

Изборская палата Русской словесности и Православной веры

18:00 «Наши герои — наша история» — встреча главного хранителя музея — заповедника с ветеранами, дарителями, друзьями музея в рамках традиционной акции «Дарю музею»

18.00 – 22.00 «Изборский дух» — документальный фильм о создании изборской палаты Русской словесности и Православной веры академика Российской академии художеств, лауреата Государственной премии СССР, народного художника СССР, почетного гражданина г. Пскова П.П. Оссовского.

Выставочный зал

19:00 — предпоказ выставки «Петр Оссовский. Русский реализм»

19:30 «О героях все песни» концерт ансамблей казачьей песни «Братина» и «Пир — беседушка»

18.00 — 22.00 работа музейных экспозиций

18.00 — 24.00 работа Изборской крепости.