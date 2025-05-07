Культура

Псковичей приглашают посмотреть на фрески Спасо-Преображенского собора в ясную погоду

Псковский музей-заповедник приглашает псковичей посетить в хорошую погоду Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и посмотреть на его знаменитые фрески, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

В музее напомнили, что Спасо-Преображенский собор является выдающимся памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором сохранились уникальные росписи второй четверти XII века, выполненные византийскими мастерами.

«Экскурсовод расскажет об архитектурных особенностях древнего храма, который стоял у истоков формирования псковской школы зодчества, а также поведает об основных сюжетах программы стенной росписи и раскроет приемы средневековой техники фресковой живописи», - отметили в музее.

Экскурсии пройдут:

17 мая (суббота) в 11:00 и 15:00

18 мая (воскресенье) в 11:00, 12:00 и 15:00

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря находится по адресу: Мирожская набережная, 2.

Телефон для записи: +78112331535.