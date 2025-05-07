Псковичей приглашают посмотреть на фрески Спасо-Преображенского собора в ясную погоду

Псковский музей-заповедник приглашает псковичей посетить в хорошую погоду Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и посмотреть на его знаменитые фрески, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
В музее напомнили, что Спасо-Преображенский собор является выдающимся памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором сохранились уникальные росписи второй четверти XII века, выполненные византийскими мастерами.
«Экскурсовод расскажет об архитектурных особенностях древнего храма, который стоял у истоков формирования псковской школы зодчества, а также поведает об основных сюжетах программы стенной росписи и раскроет приемы средневековой техники фресковой живописи», - отметили в музее.
Экскурсии пройдут:
17 мая (суббота) в 11:00 и 15:00
18 мая (воскресенье) в 11:00, 12:00 и 15:00
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря находится по адресу: Мирожская набережная, 2.
Телефон для записи: +78112331535.