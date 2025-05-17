Культура

Выставка живописи Александра Вихрова «Практика бытия» пройдет в Пскове

Открытие выставки живописи Александра Вихрова «Практика бытия» пройдет 23 мая в 17.00 в Центральной городской библиотеке, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы выставки.

В экспозиции будет представлено около 40 работ, в основном это картины, в которых прослеживается философия экзистенциализма. Тема смысла существования у художника растет из Сартра, Камю и других авторов того же ряда.

«В работах мы видим, как художник рефлексирует на тему творчества своих предшественников-живописцев, но при этом держит в уме свой собственный опыт. Поэтому и произведения у него получаются очень личными. Александр Вихров обращается и к традиционному пейзажу, вдохновляясь трепетными состояниями живой природы. Его пейзажи наполнены нежным и подвижным колоритом, мерцающим светом», – рассказали организаторы.

На открытии выставки предусмотрена фотосессия с художником.

Выставка будет работать до 16 июня.