Культура

Shaman представит Россию на конкурсе «Интервидение»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) представит страну на конкурсе «Интервидение», объявили в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

«Организаторами принято решение, что на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» 2025 года Россию представляет Shaman — Ярослав Дронов», — сообщил телеканал.

Как уточнили РИА Новости организаторы конкурса, при выборе артиста опирались, в том числе, и на данные ВЦИОМ. Так, Shaman признан наиболее популярным эстрадным исполнителем 2024 года среди певцов 38% голосов, это на пять пунктов больше, чем в предыдущем году, и на 25 — по сравнению с 2022-м.

«С социологической точки зрения это свидетельствует о росте общественной поддержки и расширении аудитории артиста. Таким образом, Shaman является наиболее популярным эстрадным исполнителем в России на сегодняшний день», — пояснили они.

В начале февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение». Главная его задача — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.