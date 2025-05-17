Культура

Руководитель музея истории школы №1: Лев Зильбер — один из титанов советской науки

Нынешние поколения должны бережно хранить наследие, оставленное одним из титанов советской науки Львом Зильбером, приумножать достижения и искренне верить в то, что современная наука держится на таких же целеустремлённых людях, способных устоять против соблазнов и ставящих благополучие человечества на первое место. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила Елена Баженова, учитель русского языка и литературы, руководитель музея истории школы №1 имени Л. М. Поземского. Лев Зильбер является выпускником этой школы, ведущей свою историю от Псковской мужской гимназии. На днях он стал героем проекта «Разговоры о важных», про Льва Зильбера снят видеофильм, вышла в эфир радиопередача и написана публицистическая статья.

По проекту ООО «Гражданская пресса» выпускает десять видеофильмов, десять радиопередач и десять публицистических статей о выдающихся созидателях, внесших большой вклад в развитие страны и связанных с Псковской областью. Материалы проекта получают широкое распространение в региональных СМИ и в соцсетях. Уже вышли серии о математике Софье Ковалевской, государственном деятеле Афанасии Ордине-Нащокине, коллекционере Федоре Плюшкине, моряках-первопроходцах братьях Лаптевых, историке и государственном деятеле Василии Татищеве, авторе концепции «Москва – Третий Рим» старце Филофее, авторе четырехзначных математических таблиц Владимире Брадисе, первооткрывателе клещевого энцефалита Льве Зильбере. На очереди истории Исаака Кикоина и Глеба Травина.

Елена Баженова

Педагог напомнила, что Лев Зильбер, микробиолог, вирусолог, иммунолог, создатель советской школы медицинской вирусологии, и его первая жена, создательница советского пенициллина Зинаида Ермольева, являются прототипами героев романа «Открытая книга» писателя Вениамина Каверина, младшего брата Льва Зильбера.

«Вениамин Каверин написал удивительный роман о жизни учёных, людей, по-настоящему живущих своим делом, мечтающих сделать жизнь людей лучше. Эта книга о трудном жизненном человеческом пути открыта для всех, кто знает, насколько трудно порой бывает учёному выстоять против системы, сохранить самого себя и свои чистые помыслы, не поддаться жадности и подлости, - отметила Елена Баженова. - Такими учёными и являются главные герои романа. Принципиальность, честность, профессионализм, открытость всему новому, педантичность, ответственность – черты настоящего учёного. Этими чертами своего идеального во всех отношениях старшего брата Вениамин Каверин восхищался. Именно таким человеком запомнили Льва Александровича Зильбера его родные и коллеги».