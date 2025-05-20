Культура

О вкладе псковичей в Победу над фашизмом расскажут в историко-краеведческой библиотеке

Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва в Пскове и региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры приглашают в среду, 21 мая, на лекцию «Вклад псковичей в достижение Победы в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Лекцию прочтёт профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета Анатолий Филимонов. Мероприятие приурочено к 80-летию Великой Победы и к 60-летию учреждения Псковского отделения ВООПИиК.

Начало лекции в 18.00. Адрес: площадь Ленина, дом 3 (актовый зал бывшего кинотеатра «Октябрь»).