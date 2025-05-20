Культура

Этно-дефиле и мастер-классы пройдут в Изборске 23 мая

Этно-дефиле, на котором будут представлены женские костюмы, сшитые с использованием павловопосадского платочного лоскута, пройдет в музее-заповеднике «Изборск» 23 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Показ пройдет в рамках закрытия выставки павловопосадских платков и шалей «Плат узорчатый: и тепло, и в розах» в Доме купца Шведова.

Женские костюмы, которые будут представлены публике, созданы не для подиума, а для повседневной жизни и работы, и сшиты из шерстяного и шелкового платочного лоскута в разных техниках – стёганные, плетённые, с применением аппликации.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

Автор уникальной коллекции костюмов – историк, директор Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса Ирина Ушакова.

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Использование платочного лоскута в современном костюме способствует сохранению и развитию традиционных народных художественных промыслов, проникновению эстетики декоративно-прикладного творчества в повседневную жизнь, созданию на основе лучших образцов историко-культурного наследия национально-ориентированных образцов одежды, отметили в музее.

Коллекция Ирины Ушаковой представляет несколько номинаций: деловой костюм, «Платочная фантазия», костюмный комплекс, «Перешитые вторичные изделия», зимний и демисезонный наряд, вечернее платье.

«Приглашаем всех желающих на яркое и необычное событие!» - сообщили в музее.

Напомним, этно-дефиле пройдет в Доме купца Шведова, по адресу: улица Печорская, дом №32.