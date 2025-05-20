Культура

Доклады на тему русской и западноевропейской нумизматики зачитывают на конференции в Пскове

Продолжается XXIII Всероссийская нумизматическая конференция, посвященная 600-летию начала монетной чеканки в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Сегодня, в третий день конференции, специалисты-нумизматы на нескольких площадках представляют свои доклады на темы фалеристики, западноевропейской нумизматики, русской нумизматики удельного, царского и императорского периодов.

Смотрите также Всероссийская нумизматическая конференция открылась в Пскове к 600-летию чеканки монет

В четверг и пятницу ученые обсудят вопросы бонистики, сфрагистики, геральдики, медальерного искусства.

Смотрите также Псковский музей-заповедник сохранил 61 тысячу единиц нумизматической коллекции

Участниками научного форума стало более 130 специалистов из музеев, академических институтов и высших учебных заведений, а также независимых исследователей, которые приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, городов центральной России, Сибири и Дальнего Востока. Помимо них в конференции принимают участие нумизматы из стран СНГ, а также Австрии, Турции и США.