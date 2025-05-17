Культура

Выставка «Денга Псковская». ФОТОРЕПОРТАЖ

Новую выставку «Денга Псковская», посвященную 600-летию начала чеканки монеты, могут посетить псковичи и гости города в Поганкиных палатах.

Выставочный проект «Денга Псковская» приурочен к началу работы XXIII Всероссийской нумизматической конференции. Среди представленных материалов – арабские, византийские, западноевропейские монеты, древнерусские монеты и слитки-новоделы, монеты Псковского государства и Московского царства, а также предметы, сопровождавшие монетное обращение на территории Псковской земли.

Подробнее о выставке и конференции – в фоторепортаже Анны Тягуновой.