Культура

Выставка «Денга Псковская» открылась в Поганкиных палатах

Новая выставка «Денга Псковская» открылась в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника сегодня, 19 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Экспозиция посвящена 600-летию начала чеканки монеты. Выставка представлена в двух залах. Научные сотрудники подготовили нумизматический материал от периода обращения на Северо-Западе Руси восточных куфических монет до прекращения работы Псковского денежного двора во второй половине XVII века. Посетители увидели арабские, византийские, западноевропейские монеты, древнерусские монеты и слитки-новоделы, монеты Псковского государства и Московского царства, а также предметы, сопровождавшие монетное обращение на территории Псковской земли.

Напомним, выставочный проект «Денга Псковская» приурочен к началу работы XXIII Всероссийской нумизматической конференции. Она стартовала так же сегодня, 19 мая.