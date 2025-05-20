Культура

Книгу «Курбатов среди писателей» представят в псковской библиотеке

Презентация книги «Валентин Курбатов. Среди писателей. Статьи. Эссе. Очерки. Воспоминания» состоится 26 мая в 15.00 в кабинете Курбатова областной библиотеки, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фотография: библиотека имени Курбатова

Издание представит Сергей Биговчий – издатель, друг критика и библиотеки имени Курбатова, донатор кабинета Курбатова. Сергей Биговчий неоднократно издавал произведения критика. Одна из них, «Курбатов среди художников», была подготовлена к выходу в свет уже без участия автора. На презентации этой книги было анонсировано начало работы над следующей книгой серии.

«Странный жанр: столько требует сил, а уходит в песок. Я уж вон сколько писал – Нагибину, Окуджаве, к Личутину, несколько раз к Астафьеву и Распутину, и все это полегло в совершенной немоте и ненужности. А я... ещё и пишу их так, что напрямую связываю их с книгой, так что отдельно их не напечатаешь, и тогда, грешный человек, вздыхаю и жалею, потому что были среди них и хорошие...» -

так говорил о своих предисловиях к произведениям современной и классической литературы Валентин Курбатов (1939-2021), писатель и литературный критик, не предполагая, что издатель соберет его «обреченные предисловия» и выпустит в 2023 году сборник «Среди художников», а вслед за ним и новую замечательную книгу — «Среди писателей».

В это издание вошли также автобиографический очерк, страницы переписки В. Я. Курбатова с Д. Г. Шеваровым и В. В. Конецким, воспоминания друзей, работы фотографа А. В. Пантелеева.

Напомним, что ранее, в 2022 году, в рамках книжного форума «Русский Запад» Сергей Биговчий представил в Псковской областной универсальной научной библиотеке сразу четыре новые книги Валентина Курбатова. Тогда издательством «Красный пароход» были переизданы «Подорожника», «Пушкин на каждый день» и «Домовой», впервые была издана книга переписки «двух Валентинов», Курбатова и Распутина – «Каждый день сначала».