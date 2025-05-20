Культура

Концертмейстеров и преподавателей хотят уровнять в профстатусе — Виктор Остренко

Уровнять в профессиональном статусе концертмейстеров и преподавателей образовательных культурных учреждений предложили депутаты на заседании Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, парламентарий по одномандатному округу №10 Виктор Остренко в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«Коллеги из Мурманска вышли с инициативой внести изменения в поддержку наших концертмейстеров. Для них проблема связана именно с профессионально-кадровым составом учреждений культуры. И они предложили уравнять в профессиональном статусе концертмейстеров и преподавателей, потому что по времени, по часам они (концертмейстеры - ред.) затрачивают больше, готовятся они так же, как преподаватели. Поэтому, собственно говоря, вынесли такое предложение», - сказал Виктор Остренко.

Депутат отметил, что во взаимодействии с профильным колледжем законодатели получили обратную связь.

«Конечно же, здесь мы получили положительное заключение, потому что они (работники колледжа - ред.) считают, что это обосновано, и хорошо, что к этому вопросу именно законодатели подошли, а не они вышли самостоятельно с требованиями или какими-то ходатайствами. Поэтому, с одной стороны, инициатива, с другой стороны, подтверждение и поддержка, с третьей стороны, работа нашего комитета», - заключил Виктор Остренко.

Напомним, заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, чью работу курирует Псковское областное Собрание депутатов, состоялось ранее в Калининграде.